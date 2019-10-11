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Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yeni imajını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin fikrini sormuştu. Hayranlarını şok eden ve tanınmaz hale gelen Karlı yeni imajına 24 saat dayanabildi. "Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" diyen Karlı'nın değişimi hayranlarını şok etti.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:51
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Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yeni imajını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin fikrini sormuştu. Hayranlarını şok eden ve tanınmaz hale gelen Karlı yeni imajına 24 saat dayanabildi. "Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" diyen Karlı değişimiyle hayranlarını şok etti. İşte Songül Karl'nın şaşırtan değişimi...

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Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Uğur Pektaş

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Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Nail Kırmızıgül

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Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Figen Evren

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Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Onur Bay