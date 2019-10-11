Songül Karlı tanınmaz hale gelmişti! Yeni imajına 24 saat dayanabildi

Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yeni imajını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin fikrini sormuştu. Hayranlarını şok eden ve tanınmaz hale gelen Karlı yeni imajına 24 saat dayanabildi. "Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" diyen Karlı'nın değişimi hayranlarını şok etti.