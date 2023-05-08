Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Atv'nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci son haliyle beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Yeninci burun ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına beğeni yağan Yeninci'ye "Saniye ne güzel olmuşsun" yorumları yağdı.