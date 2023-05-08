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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Atv'nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci son haliyle beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Yeninci burun ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına beğeni yağan Yeninci'ye "Saniye ne güzel olmuşsun" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:17
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat vererek oldukça popüler olan Selin Yeninci değişimiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Estetik modasına uyan ve burun ameliyatı olan güzel oyuncunun son pozlarıyla beğeni topladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Güzelliğiyle beğeni toplayan Selin Yeninci'ye "Saniye ne güzel olmuşsun" yorumları yağdı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

İşte Selin Yeninci'nin son hali ve beğeni yağan pozları...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı

Selin Yeninci