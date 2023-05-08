08 Mayıs 2023, Pazartesi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si estetik modasına uymuştu! Selin Yeninci’nin son pozlarına beğeni yağdı
Atv'nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci son haliyle beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Yeninci burun ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına beğeni yağan Yeninci'ye "Saniye ne güzel olmuşsun" yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:17
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