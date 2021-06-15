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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Selin Genç'in ünü sınırları aştı. Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Genç, Orta Doğu'nun en başarılı yüzlerini kapağına taşıyan Soul Arabia dergisinin çekimine katıldı. Çekimlerin ardından Genç'e reklam teklifleri yağmaya başladı.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 11:02
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Bir Zamanlar Çukurova," 3. Sezonunda da ekrana damga vurmaya devam ediyor! Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede büyük ilgi görüyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

Orta Doğu'nun en başarılı yüzlerini kapağına taşıyan Soul Arabia dergisinin çekimine katılan dizinin 'Gülten'i Selin Genç'e, reklam teklifleri yağıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

Orta Doğu'daki tüm hayranlarına teşekkür eden Genç, "Rol aldığım dizideki karakterimle sınırları aşmak ve tanınmak muhteşem bir duygu" dedi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı ise geçtiğimiz haftalarda çiftliğin Gülten'i Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü. Ülkenin Al Jadeed kanalında da bir programa misafir olan Selin Genç, ayrıca bir derginin kapağında yer almak için de çekim yaptı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

3 günlük ziyaretinde yoğun bir medya programına dahil olan Selin Genç için Beyrut'un ünlü stil danışmanı Dalia Ayach, dünya markalarından oluşan bir styling hazırladı.