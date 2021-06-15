Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı ise geçtiğimiz haftalarda çiftliğin Gülten'i Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü. Ülkenin Al Jadeed kanalında da bir programa misafir olan Selin Genç, ayrıca bir derginin kapağında yer almak için de çekim yaptı.