15 Haziran 2021, Salı
ANA SAYFA
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç’e teklif yağdı! Ünü sınırları aştı
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Selin Genç'in ünü sınırları aştı. Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Genç, Orta Doğu'nun en başarılı yüzlerini kapağına taşıyan Soul Arabia dergisinin çekimine katıldı. Çekimlerin ardından Genç'e reklam teklifleri yağmaya başladı.
Giriş Tarihi: 15.06.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 11:02
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16