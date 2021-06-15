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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 22. bölümünde izleyicinin merakla beklediği büyük karşılaşma gerçekleşti. Maraşlı ve Hurdacı'nın karşı karşıya geldiği bölümde, Hurdacı'nın Maraşlı'nın babası olduğu ortaya çıktı. Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinin zirvesine yerleşti.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:27
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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Maraşlı'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,23 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Maraşlı'nın 22.bölümünde #BüyükKarşılaşma etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti

22.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Heyecan dolu bölümde; Nevzat, Mehmet İnce dosyasına Maraşlı yerine kendi fotoğrafını koyarak Maraşlı'nın deşifre olmasını engelledi. Hurdacı ve Savaş ise Mehmet İnce'nin kimliğini öğrenmek için Savcı'nın elindeki dosyanın peşine düştü.

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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti

Savcı'nın içinde Mahur'un da olduğu arabasına bomba koyan ve karşılığında dosyayı alan Savaş, Mehmet İnce'nin Nevzat olduğunu düşünerek onu alıkoydu.

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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti

Maraşlı ve Nevzat'ın yaptığı planın işlediği bölümde, Maraşlı, Hurdacı'nın yerini öğrenmiş oldu. Bölümün final sahnesinde kara para aklayan Hurdacı ile karşı karşıya gelen Maraşlı'nın Hurdacı'ya "Baba" demesi bölüme damga vurdu.

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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti

ZELİŞ MARAŞLI'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ SÖYLEYECEK Mİ?

Soluksuz izlenen bölümde Maraşlı, Mahur ve Zeliş akşam yemeğinde bir araya geldi. Zeliş'in babasının şivesini görevi nedeniyle bu şekilde olduğunu Mahur'a söylemesi bölümde heyecanı yükseltti. Sorularıyla Mahur'u şüphelendiren Zeliş'in, ertesi gün de Mahur'u okula çağırması büyük merak uyandırdı.