15 Haziran 2021, Salı
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Türkiye Maraşlı izledi! Büyük karşılaşma gerçekleşti
Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 22. bölümünde izleyicinin merakla beklediği büyük karşılaşma gerçekleşti. Maraşlı ve Hurdacı'nın karşı karşıya geldiği bölümde, Hurdacı'nın Maraşlı'nın babası olduğu ortaya çıktı. Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinin zirvesine yerleşti.
Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:27
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