15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Yaşadığı sağlık sıkıntılarını yavaş yavaş atlatmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda televizyon programı yapmak için hazırlıklara başladı. Kızıyla birlikte kamera karşısına geçeceği iddia edilen Erbil, Nişantaşı'nda bir kliniğe girerken görüntülendi. Bu kez fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, "Seda Sayan'a benzemeye, estetiğe geldim" dedi.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 10:37
  • 1
  • 56
Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Mehmet Ali Erbil, bir estetik kliniğindeki randevusu için yardımcılarıyla Nişantaşı'ndaydı. Henüz yardım almadan yürüyemediği görülen şovmen, şoförü ve kadın yardımcısının kollarında estetik merkezinin kapısına kadar ilerledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 56
Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Erbil, kliniğin kapısında sağlık durumunu soran basan mensuplarının soruları üzerine espriyi patlatıp neşesinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

  • 3
  • 56
Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

"ESTETİĞE GELDİM"

Erbil, "Fizik tedaviye mi geldiniz?" diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan'a atıfta bulunup "Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Seda Sayan'a benzemeye, estetiğe geldim" cevabını verdi.

  • 4
  • 56
Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Erbil'in yüzündeki kırışıklıkları gidermek estetik müdahale yaptırdığı öğrenilirken, sanatçının kullandığı otomobilinin ön camındaki 'FIFA ve TFF Görevli' yazılı kartvizit gözlerden kaçmadı.

  • 5
  • 56
Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Yaptırdığı estetik operasyonları saklamayan Seda Sayan, son dönemde yüzündeki değişiklik gündeme gelince Instagram hesabından açıklama yapmıştı.