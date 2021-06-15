15 Haziran 2021, Salı
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Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim
Yaşadığı sağlık sıkıntılarını yavaş yavaş atlatmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda televizyon programı yapmak için hazırlıklara başladı. Kızıyla birlikte kamera karşısına geçeceği iddia edilen Erbil, Nişantaşı'nda bir kliniğe girerken görüntülendi. Bu kez fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, "Seda Sayan'a benzemeye, estetiğe geldim" dedi.
Giriş Tarihi: 15.06.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 10:37
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