Mehmet Ali Erbil de estetik yaptırdı: Seda Sayan'a benzemeye geldim

Yaşadığı sağlık sıkıntılarını yavaş yavaş atlatmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda televizyon programı yapmak için hazırlıklara başladı. Kızıyla birlikte kamera karşısına geçeceği iddia edilen Erbil, Nişantaşı'nda bir kliniğe girerken görüntülendi. Bu kez fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, "Seda Sayan'a benzemeye, estetiğe geldim" dedi.