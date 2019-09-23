Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

atv ekranlarının fenomen dizisi Hercai yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başladı. Dizinin genç yıldızları Akın Akınözü ve Ebru Şahin şu sıralar en çok merak edilen ikili olarak göze çarpıyor. Özellikle yakışıklı oyuncu Akın Akınözü mercek altında. Hercai dizisinin Miran'ının gerçek adı duyanları şaşkına çevirdi. İşte başta Akın Akınözü'nün daha önce hiçbir yerde söylemediği gerçek adı ve ünlülerin gerçek isimleri.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 07:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





