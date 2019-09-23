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Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

atv ekranlarının fenomen dizisi Hercai yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başladı. Dizinin genç yıldızları Akın Akınözü ve Ebru Şahin şu sıralar en çok merak edilen ikili olarak göze çarpıyor. Özellikle yakışıklı oyuncu Akın Akınözü mercek altında. Hercai dizisinin Miran'ının gerçek adı duyanları şaşkına çevirdi. İşte başta Akın Akınözü'nün daha önce hiçbir yerde söylemediği gerçek adı ve ünlülerin gerçek isimleri.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 07:19
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Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterini canlandıran genç oyuncu Akın Akınözü hakkında daha önce gün yüzüne çıkmayan bir gerçek ortaya çıktı. Akın Akınözü'nün sır gibi sakladığı gerçek adını duyunca çok şaşıracaksınız.

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Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

ÜNLÜLERİN GERÇEK İSİMLERİ

Nuri Alço: Nureddin İbrahimov

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Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

Kamile Burcu Esmersoy

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Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

Sibel Can - Deniz Engüzel

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Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden gerçek! Asıl adı...

Alişan - Serkan Burak Tektaş