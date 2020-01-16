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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık başarılı performansıyla fenomen haline geldi. Dizide Fekeli karakteriyle kilit isimlerden birini canlandıran Kerem Alışık bu sefer oğlu Sadri Alışık ile gündem oldu. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da rol de alan Sadri Alışık'ın babası Kerem Alışık'a benzerliği çok konuşuldu. İşte Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın inanılmaz benzerliği.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 17:58
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat verem Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da da Fekeli'nin gençliğini canlandıran ve dedesi Sadri Alışık'la aynı ismi taşıyan genç oyuncu böylece babasıyla ilk kez aynı seti paylaş oldu. Kerem Alışık ve Sadri Alışık arasındaki benzerlik ise çok konuşuldu. İşte baba oğulun inanılmaz benzerliği…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

İşte Pelin Akil ve ünlülerin çocukları...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri..