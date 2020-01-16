Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da da Fekeli'nin gençliğini canlandıran ve dedesi Sadri Alışık'la aynı ismi taşıyan genç oyuncu böylece babasıyla ilk kez aynı seti paylaş oldu. Kerem Alışık ve Sadri Alışık arasındaki benzerlik ise çok konuşuldu. İşte baba oğulun inanılmaz benzerliği…

