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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla ve karimazsıyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez, izleiyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun memleketi merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 14:05
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Rekortmen dizi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Burak Özçivit - Gaziantep

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Hilal Altınbilek - İzmir

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Melis Sezen - İstanbul