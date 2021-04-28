Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla ve karimazsıyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez, izleiyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun memleketi merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...