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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümünde Züleyha ve Yılmaz arasında beklenen konuşma gerçekleşmiş ancak Demir'in aşıkları bulması sonucu yine ayrılmak zorunda kalmışlardı. Dizinin yayınlanan 38. bölüm fragmanında "Gitmek istersen, gidersin Züleyha!" sözü dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 02.10.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 12:23
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