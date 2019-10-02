Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

FEKELİ VE HÜNKAR YOL AYRIMINDA

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini bir arada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor.