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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümünde Züleyha ve Yılmaz arasında beklenen konuşma gerçekleşmiş ancak Demir'in aşıkları bulması sonucu yine ayrılmak zorunda kalmışlardı. Dizinin yayınlanan 38. bölüm fragmanında "Gitmek istersen, gidersin Züleyha!" sözü dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 02.10.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 12:23
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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşmuştu. İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk yine bir korkulu an ile sona erdi. Cezaevinden firar eden Demir, aşıkları buluyor! Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

YILMAZ VE DEMİR AŞK İÇİN NELER GÖZE ALACAK?

Ancak, elbette ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

ZÜLEYHA'NIN AŞIK KALBİ İLE ANNE KALBİ PARAMPARÇA

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor. Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlı Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın zor seçimi: Aşkı ve anneliği arasında kalıyor

FEKELİ VE HÜNKAR YOL AYRIMINDA

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini bir arada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor.