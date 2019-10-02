Pelin Akil’in eşi Anıl Altan'dan duygusal paylaşım: Anne karnından sonsuza kadar…
2016 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Anıl Altan ve Pelin Akil ikiz kızları Alin ve Lina'yı geçtiğimiz nisan ayında kucağına almıştı. Dün 6 aylık olan bebeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Altan duygusal not da ekledi.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 13:52
Oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti. Anıl Altan, dün 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı.
Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından, sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım."
"Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'an'lar dolu hayat versin." notunu düştü.
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