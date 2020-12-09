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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tuğba Altıntop'un olay sözlerine Rafet El Roman'dan cevap Tuğba Altıntop'un olay sözlerine Rafet El Roman'dan cevap
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sık sık çapkınlık haberleriyle de magazin gündemine gelen Rafet El Roman hakkında eski eşi Tuğba Altıntop'tan olay açıklama gelmişti. El Roman, 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı Altıntop'un, "Sürpriz yapmaya gittim, otelde sevgilisiyle gördüm" açıklamasına yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 13:31
Müzik hayatındaki 25'inci yılı geride bırakan Rafet El Roman, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.
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Ödülünü tüm sağlık çalışanlarına affeden şarkıcı, "25 yılın sonu böyle kötü bir zamana geldi. Koronalı günler... O yüzden ödülümü ülkede sağlık çalışanlarına adamak istiyorum. Onlar zorlu bir süreçten geçtiler ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" dedi.
Yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki sanatçı, genç kalmanın sırrını söyle anlattı: "Hiç gece hayatım yoktur. Sigaram, alkolüm yoktur. Uyku düzenime, yemek düzenime dikkat ederim. İşimi çok severim. Sağlık yürüyüşlerimi, sporumu yaparım. Bunu 16-18 yaşından beri yaptığınızda formda kalıyorsunuz. Kendinizi pozitif yönlendirmeye çalışın. Herkese önerim bu."
Eski eşi Tuğba Altıntop'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, "Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisiyle girdi" açıklamasında bulunmuştu.
Muhabirlerin konuyla ilgili soruları karşısında ünlü şarkıcı, "Birincisi o yalan, Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda" ifadelerini kullandı.