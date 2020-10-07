Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

HÜNKAR ARTIK ZÜLEYHA İÇİN Mİ SAVAŞIYOR?

Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.

FEKELİ VE HÜNKAR'IN ELLERİ YENİDEN BİRLEŞİR Mİ?

Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenmek üzeredir!