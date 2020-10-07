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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!
ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 67'nci bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanına, "Hayatımızı çalan kadın, saadetimiz için bize yardım etmek istiyor!" sözleri damga vurdu. Yılmaz ve Züleyha'nın mutluluğunu ellerinden alan Hünkar artık onların mutluluğu için savaşmaya başlayacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 67'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:26
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