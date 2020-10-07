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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 67'nci bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanına, "Hayatımızı çalan kadın, saadetimiz için bize yardım etmek istiyor!" sözleri damga vurdu. Yılmaz ve Züleyha'nın mutluluğunu ellerinden alan Hünkar artık onların mutluluğu için savaşmaya başlayacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 67'nci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:26
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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

MÜJGAN'IN OYUNUNUN SONU MU GELİYOR?

Behice, Demir gittikten sonra da Müjgan'ı savunarak herkesi suçlamaya devam eder. Fekeli, şüphelerini ona da söyler. Behice, mağduru oynamayı öğütlediği Müjgan'ı İstanbul'a götürmeye kalkar, herkese rest çekmeye hazırdır!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

YILMAZ VE DEMİR SAVCININ KAPISINDA YİNE KARŞI KARŞIYA

Yılmaz, Demir'i durdurmak için savcının kapısına kadar peşinden gider. Ama yine aralarında Züleyha dışında bir iktidar savaşı daha vardır! Yılmaz, Hünkar'ın hisselerini alarak holdinge girmek üzeredir! Demir bu gerçekle de savaşırken, aslında Yılmaz da Züleyha ile kaçma planlarının bozulmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

HÜNKAR ARTIK ZÜLEYHA İÇİN Mİ SAVAŞIYOR?

Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.

FEKELİ VE HÜNKAR'IN ELLERİ YENİDEN BİRLEŞİR Mİ?

Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenmek üzeredir!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz ve Demir yeniden karşı karşıya!

BEHİCE FİKRET'İN SIRRININ PEŞİNDE!

Şermin ve Füsun'la dedikodu yaparak, hem kendilerini aklayan hem de konuşulanları öğrenen Behice, bir bilgiye daha ulaşır. Küçükken Fikret'in vücudu kaynar suyla yanmıştır. Fikret'in gerçekten Fekeli'nin mirasçısı olup olmadığını anlayabileceği bir bilgi vardır artık elinde!