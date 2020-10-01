Demir, Dr. Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova'da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar'ın da söyleyecekleri vardır!

Düğünün ardından Çukurova'dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide'nin karşılaşacağı tek olay da maalesef bu "Yaman Hesaplaşması" olmayacaktır! Adana cemiyet hayatının bu sevilen iki ismi en mutlu günlerinden yine "Çukurova"nun gündemini belirleyen "Yamanlar"ın hesaplaşmaları damga vuracaktır.

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FEKELİ KONAĞINDA İKİNCİ BİR FEKELİ!

Her evde olduğu gibi, Fekeli konağında da gündemin birinci maddesi Demir ve Hünkar savaşı olsa da, Fekeli'nin konuğu gündemi unutturacaktır. Özellikle "Sevda" konusu ile yakından ilgilenen Behice bile, eve gelen öz yeğen Fikret Fekeli ile şaşkına dönecektir. Fekeli, Ankaralı zannederken peşine düştüğü gencin yeğeni olduğunu öğrenince, onu alıp eve getirmiştir ve Behice'nin miras hesapları bozuluyordur.

ŞERMİN VE BEHİCE YİNE ŞEHRİN DEDİKODU ÇARKLARINI HAREKETE GEÇİRİYOR

Tüm Adana Hünkar ve Demir'in düğündeki hesaplaşmalarını konuşurken Behice, Züleyha'nın delirdiğini de dedikodu zincirine ekler. Ancak Gülten bu konuşmaları duyar ve Züleyha'ya anlatır. Züleyha, Gülten'e kendisini vuranın Müjgan olduğunu kimseye anlatmamasını tembihlerken onları dinleyen birinden habersizdirler.

HÜNKAR "DEMİR - YILMAZ" SAVAŞINDA SAF DEĞİŞTİRİR!

Şehir dedikodularla kaynarken, Züleyha'nın sırrı açığa çıkmak üzereyken, Yaman Holding'te de görenleri şaşkına çevirecek şeyler yaşanır! Hünkar Yaman, holdinge yanında Yılmaz ve Fikret ile giriş yapar! Demir'i çıldırtan gelişmeler art arda gelirken, Şermin Demir'i ziyarete gelir! Bu arada şehrin başka bir köşesinde Ankaralılar, Fekeli için bir ferman çıkarmak üzeredir! Tüm olan bitenin üzerine Demir de, Fekeli konağına şok edici bir ziyarette bulunacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de.