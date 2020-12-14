Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Coşkun Sabah, yıllar sonra yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hülya Avşar'la bir dönemin en çok konuşulan aşklarından birine imza atan Coşkun Sabah, katıldığı bir programda Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İlişkilerini olduğu dönemde askere gittiğini söyleyen Sabah, Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken beni Tanju Çolak'la aldattı' dedi.