14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Coşkun Sabah, yıllar sonra yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hülya Avşar'la bir dönemin en çok konuşulan aşklarından birine imza atan Coşkun Sabah, katıldığı bir programda Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İlişkilerini olduğu dönemde askere gittiğini söyleyen Sabah, Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken beni Tanju Çolak'la aldattı' dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 14:45
  • 1
  • 70
Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Bir döneme damgasını vuran Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı gündemde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 70
Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasına girdi.

  • 3
  • 70
Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

"Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

  • 4
  • 70
Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

  • 5
  • 70
Coşkun Sabah’tan yıllar sonra Hülya Avşar itirafı: 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum" ifadelerini kullandı.