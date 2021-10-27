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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, oyuncularıyla da gündeme oturdu. Dizide canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun uzun süredir yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 16:41
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun sevgilisi ise herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

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