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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar

Bir dönem aynı dizide rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan çift evlenme kararı aldı. Oktay, el ele tutuştukları kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 10:35
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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar

Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kısa bir süre sonra Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar

Yaklaşık yedi aydır aşk yaşayan çift evlenme kararı aldı. Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.

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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar

Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar

AİLESİYLE TANIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz ayın başında Berk Oktay, İzmir'de ailesini ziyaret ettikten sonra Atiksoy'un evine gitmişti. Oktay, sevgilisinin annesi Yeşim Hanım ve babası Kemal Bey'le çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Atiksoy da daha önce Oktay'ın ailesiyle tanışmıştı.