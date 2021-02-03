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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz karar! Evleniyorlar
Bir dönem aynı dizide rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan çift evlenme kararı aldı. Oktay, el ele tutuştukları kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 10:35
Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kısa bir süre sonra Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık yedi aydır aşk yaşayan çift evlenme kararı aldı. Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.
Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.
AİLESİYLE TANIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz ayın başında Berk Oktay, İzmir'de ailesini ziyaret ettikten sonra Atiksoy'un evine gitmişti. Oktay, sevgilisinin annesi Yeşim Hanım ve babası Kemal Bey'le çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Atiksoy da daha önce Oktay'ın ailesiyle tanışmıştı.