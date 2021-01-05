Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 6. sezonunda dahil olan Pelin Akil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı Bahar karakteriyle bu yıla damgasını vuran isimlerden biri olan Pelin Akil, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina ile gündeme oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.