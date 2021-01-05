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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 6. sezonunda dahil olan Pelin Akil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı Bahar karakteriyle bu yıla damgasını vuran isimlerden biri olan Pelin Akil, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina ile gündeme oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:24
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle beğeni toplayan Pelin Akil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

  • 4
  • 107
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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  • 107
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA