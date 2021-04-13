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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

Camdaki Kız dizisi sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan olurken dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu, gündeme oturdu. Kırmızı Oda dizisiyle yıldızının parlamasının ardından ilk kez başrol olarak izleyici karşısına çıkan Şerifoğlu, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. 2013'de O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun eski halleri olay oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:19
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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü paylaşan Feyyaz Şerifoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisinin ardından oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

2013'de O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun eski halleri olay oldu...

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik arasındaki uyum çok beğenilince ikilinin rol arkadaşlıkları Camdaki Kız'a taşındı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkında bu gerçekleri görünce şaştı kaldı.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı.