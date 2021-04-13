Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti! O yarışmaya katılmış…

Camdaki Kız dizisi sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan olurken dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu, gündeme oturdu. Kırmızı Oda dizisiyle yıldızının parlamasının ardından ilk kez başrol olarak izleyici karşısına çıkan Şerifoğlu, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. 2013'de O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun eski halleri olay oldu.