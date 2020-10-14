Bir Zamanlar Çukurova’da savaş başlıyor! Yılmaz ve Demir...

HÜNKAR VE YILMAZ ARASINDA NE YAŞANIYOR?

Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir.

Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.