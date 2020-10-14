Bir Zamanlar Çukurova’da savaş başlıyor! Yılmaz ve Demir...

MÜJGAN VE BEHİCE, YILMAZ'IN ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜR!
Yılmaz, Kerem Ali'yi alıp evden çıkınca Behice durumdan şüphelenip durumu Müjgan'a bildirir. Hastanede, vekil başhekimliğinin ilk gününde, ilk icraat olarak Züleyha'nın adını taşıyan tabelayı söktüren Müjgan bu haber ile yine çıldırır! Ortalığı adeta yakıp yıkarak eve koşar! Fekeli de gelince Behice durumu iyice abartır, yangına körükle gider! Ancak hala ve yeğen ilk kez Fekeli'nin görmedikleri bir yüzünün görürler ve bu hareketleri için büyük tepki alırlar.
DEMİR, ZÜLEYHA'DAN VAZGEÇEBİLECEK Mİ?
Sevda ile yaşamaya devam eden Demir, Züleyha'yı ve çocuklarını özlemektedir. Sevda ise, Demir'e yaşadıklarının aşk olmadığını anlatmaya çalışır. Demir, Sevda'nın sözleri ile derinden sarsılır. Ama aşkın yerini uzun zaman önce, bir savaşı kazanma hırsının aldığını kabullenmek istemez. Üstelik Hatip'i de kaybettikten sonra tek geçim kaynadığı Demir haline gelen Şermin'in onu duygularını ölçüp biçmek üzere yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktur!