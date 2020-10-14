Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”

Kampanya için yayına konuk olan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın ESRA yazıp 2868'e SMS atmasıyla başladı. Ercan Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi. Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri ise sms yağmuruna başladı, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 Bin TL toplandı.