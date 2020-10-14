Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
14 Ekim 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”
Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”
Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da eğitime destek için harekete geçti. Esra Erol dünkü yayınında Türk Kızılay'ı ile birlikte el ele vererek, "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" projesini başlattı.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 12:35