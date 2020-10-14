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Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da eğitime destek için harekete geçti. Esra Erol dünkü yayınında Türk Kızılay'ı ile birlikte el ele vererek, "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" projesini başlattı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 12:35
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Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”

Esra Erol, dün(13 Ekim Salı) yayınlanan programında Türk Kızılay ile birlikte eğitim yardım kampanyası başlattı.

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Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”

Erol, Türk Kızılay'ın başlattığı "Uzaktan Eğitime Yakın Destek Kampanyası" için seyircisine çağrıda bulundu.

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Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”

Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası için izleyicilerinden "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek diyerek yardım istedi."

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Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek”

Kampanya için yayına konuk olan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın ESRA yazıp 2868'e SMS atmasıyla başladı. Ercan Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi. Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri ise sms yağmuruna başladı, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 Bin TL toplandı.