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3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

Kaçak yollardan üçüncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez maymun aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından müdahale edilen İzgi'ye maymun hakkında mahkeme tarafından el koyma kararı olduğu bildirildi. Maymunu alıp kaçırmaya çalışan ve devlet memurlarını darbeden İzgi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 09:17
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3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin, kaçak yollardan sahip olduğu Koko adlı maymunu mahkeme kararıyla teslim almak üzere evine giden Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına saldırdığı ortaya çıktı.

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3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

Çalışanlar, eve gittiğinde iddiaya göre mahkemece verilmiş arama kararı olduğunu, kendisinin yasadışı maymun beslediğini, maymun hakkında mahkeme tarafından el koyma kararı olduğunu ünlü fenomene bildirdi.

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3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

Bunun üzerine İzgi görevlilere "Gidin buradan, maymunumu size vermeyeceğim" diyerek görevlilere saldırdı. Ünlü fenomen hakkında, maymunu alıp kaçmaya çalıştığı sırada kendisini yakalayan görevliyi darp edip hakaret yağdırması üzerine 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

ÜÇÜNCÜ MAYMUN DA ELİNDEN ALINDI

Meriç İzgi, geçen Temmuz'da Koko'ya kavuştuğunu duyurmuş ancak fenomenin ikinci kez kaçak yollardan Makak cinsi maymun aldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzgi'nin evine gidip ikinci kez kaçak yollardan aldığı Makak cinsi maymuna el koymuştu.

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3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

İzgi'nin, yasa dışı yollarla üçüncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonucunda bu maymun da elinden alındı.