3’ncü kez maymun alan Meriç İzgi hakkında 5 yıl hapis istemi

Kaçak yollardan üçüncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez maymun aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından müdahale edilen İzgi'ye maymun hakkında mahkeme tarafından el koyma kararı olduğu bildirildi. Maymunu alıp kaçırmaya çalışan ve devlet memurlarını darbeden İzgi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi...