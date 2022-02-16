16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Dizinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler sonrası Geyhatu Han karakteri araştırılır hale geldi. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Maruf Otajonov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 16.02.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 13:29
  • 1
  • 54
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Geyhatu Han karakteriyle Kuruluş Osman'a damgasını vuran Maruf Otajonov, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Otajonov, memleketiyle merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 54
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Peki Maruf Otajonov nereli? İşte Maruf Otajonov ve birçok ünlü ismin memleketi...

  • 3
  • 54
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

  • 4
  • 54
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

  • 5
  • 54
Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov’un bakın aslen nereli çıktı

Engin Altan Düzyatan - İzmir. Aslen Yugoslav göçmeni.