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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle dikkat çeken Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. İlk kez Karagül dizisi ile izleyici karşısına çıkan Çelik, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da ekranların vazgeçilmez oyuncularından oldu. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Burak Çelik, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Burak Çelik'in memleketi...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 17:49
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Burak Çelik ve birçok ünlü ismin memleketi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Deniz – İzmit
Alina Boz – Moskova, Rusya
Akın Akınözü – Ankara
Ebru Şahin – İstanbul