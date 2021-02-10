Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle dikkat çeken Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. İlk kez Karagül dizisi ile izleyici karşısına çıkan Çelik, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da ekranların vazgeçilmez oyuncularından oldu. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Burak Çelik, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Burak Çelik'in memleketi...