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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Berk Okyay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz! 250 bin TL'lik saat kayboldu Berk Okyay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz! 250 bin TL'lik saat kayboldu
Olaylı şekilde ayrılan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz çıktı. Oktay'ın boşanma dilekçesinde birlikte çıktıkları tatilleri bile fatura ettiğini öne süren Şarapçıoğlu, yeni bir hamle yaptı. Ailesinin düğün hediyesi olarak Oktay'a taktığı Rolex saati isterken hiç beklemediği bir cevap aldı.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 10:56
Eski eşler Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay arasında sular durulmadı. İki yıllık boşanma davaları biten ikili, birbirleri hakkında demediklerini bırakmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'PARA AVCISI' İMASI!
Ünlü oyuncunun boşanırken kendisinden habersiz evdeki su sebilini bile aldığını iddia eden avukat Şarapçıoğlu, Berk Oktay için 'para avcısı' imasında bulunmuştu.
Berk Oktay'ın, boşanırken mahkemeye verilen dilekçede, birlikte çıkılan tatilleri bile fatura ettiği öne sürüldü. Oktay, bu iddialar karşısında "Gülüp geçiyorum" demekle yetinmişti.
ŞİMDİ DE SAAT KRİZİ
Takvim gazetesinin haberine göre; Merve Şarapçıoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Avukatları aracılığıyla düğünde ailesinin Berk Oktay'a taktığı saati geri isteyen Şarapçıoğlu'nun, hiç beklemediği bir cevap aldığı iddia edildi.
Genç kadın, "Haksız zenginleşmeye konu olan bir hediyedir ve zaten hukuken de iade edilmesi gerekir" diyerek, söz konusu saatin iadesini istedi.