Berk Okyay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz! 250 bin TL'lik saat kayboldu

Olaylı şekilde ayrılan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz çıktı. Oktay'ın boşanma dilekçesinde birlikte çıktıkları tatilleri bile fatura ettiğini öne süren Şarapçıoğlu, yeni bir hamle yaptı. Ailesinin düğün hediyesi olarak Oktay'a taktığı Rolex saati isterken hiç beklemediği bir cevap aldı.