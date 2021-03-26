Bir Zamanlar Çukurova’da Demir’den Züleyha’ya sürpriz teklif!

FİKRET AŞKI VE NEFRETİ ARASINDA KALDI

Fikret'i intikam arzusundan ne Fekeli ne teyzesi Lütfiye vazgeçirebildi. Lütfiye'ye konağın kapısındaki geceden itibaren hatırladıklarını anlatınca Fikret de Lütfiye de gözyaşlarına boğuldu.

Fikret'i intikam savaşının içinde kaybetmek istemeyen Fekeli, Lütfiye Adana'dan ayrılmasın diye bahçede ona bir mutfak ve atölye olarak kullanabileceği yer inşa ettirdi. İki eski dost, yeniden güç birliği yapmaya karar verdi.

Müjgan da Fikret'in intikam ateşini söndürmek için çabaladı ancak Fikret, ikna olmadı. Müjgan'dan uzaklaşmak istedi ama onu da yapamadı, Müjgan'a ilan-ı aşk etti. Müjgan bu davanın bir parçası olmayacağını, aşk ve intikam arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.