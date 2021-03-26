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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Merve Boluğur’un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Saçlarını… Merve Boluğur’un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Saçlarını…
Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Merve Boluğur, Youtube kanalı açmış ve deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyordu. Son olarak albüm çıkarmaya karar veren Boluğur, imaj tazeledi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü isim, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Boluğur'un yeni imajına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:50
Murat Dalkılıç ile boşanmasının ardından hiçbir dizi ve film projesinde rol almayan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak bir Youtube kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.
Şimdi de albüm çıkarmaya hazırlanan Merve Boluğur, imajı tazeledi. Saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
Güzel oyuncunun 'Yenilik, kısa saçlar' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Merve Boluğur'ın yeni saçları…