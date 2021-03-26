Merve Boluğur’un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Saçlarını…

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Merve Boluğur, Youtube kanalı açmış ve deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyordu. Son olarak albüm çıkarmaya karar veren Boluğur, imaj tazeledi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü isim, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Boluğur'un yeni imajına beğeni yağdı.