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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu yaşıyla şaşırttı! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu yaşıyla şaşırttı!
Kuruluş Osman'daki performansıyla kendisine hayran bırakan Yeşim Ceren Bozoğlu, gündeme oturdu. Dizide Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuk kariyeri başarılarla dolu olan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve birçok ünlünün yaşı...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 14:53
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Yeşim Ceren Bozoğlu, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve birçok ünlünün yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974
SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983