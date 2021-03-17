Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu yaşıyla şaşırttı!

Kuruluş Osman'daki performansıyla kendisine hayran bırakan Yeşim Ceren Bozoğlu, gündeme oturdu. Dizide Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuk kariyeri başarılarla dolu olan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve birçok ünlünün yaşı...