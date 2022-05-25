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Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir bir arada görüntülenmeyen ikiliden geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Şimdi ise Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:47
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Gupse Özay ve Barış Arduç’un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

2014 yılında rol aldıkları Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, iki yıl önce nikah masasına oturmuştu.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten müjdeli haber geldi.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay'ın altı aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Şimdi ise bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin, kız bebekleri dünyaya gelecek.