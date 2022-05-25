Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir bir arada görüntülenmeyen ikiliden geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Şimdi ise Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.