25 Mayıs 2022, Çarşamba
Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir bir arada görüntülenmeyen ikiliden geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Şimdi ise Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:47
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