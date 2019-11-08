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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'yle ilgili ödül tartışmaları devam ediyor. Festivalde, Bozkır filminin 10 dalda birden ödül alması, tartışmalara neden oldu. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi-Yapımcı Yamaç Okur ile görüştü. Yamaç Okur, "Festival yönetimi, genel teamüllere uymayan bu kararla ilgili jüriyi uyarmadı ve festivalin saygınlığına zarar verdi" dedi.
Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:04
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