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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'yle ilgili ödül tartışmaları devam ediyor. Festivalde, Bozkır filminin 10 dalda birden ödül alması, tartışmalara neden oldu. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi-Yapımcı Yamaç Okur ile görüştü. Yamaç Okur, "Festival yönetimi, genel teamüllere uymayan bu kararla ilgili jüriyi uyarmadı ve festivalin saygınlığına zarar verdi" dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:04
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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

Bu sene 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni geride bıraktık ama tartışmalar devam ediyor. Neden mi?

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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

Bu sene yerli filmlerin de yarıştığı festivalde, Ali Özel'in yönettiği 'Bozkır' filminin 10 dalda birden ödül alması. Zeki Demirkubuz'un başkanı, Emre Erkmen, Latife Tekin, Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu'nun üyesi olduğu 'Ulusal Film Yarışması' jürisinin bu kararı birçok sinema eleştirmenini de şaşkınlığa uğrattı. Jüri tarafından adeta bir başyapıt ilan edilen 'Bozkır'ın izleyiciden nasıl ilgi göreceği de merak konusu.

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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

Film hak etti, hak etmedi tartışmasının yanı sıra olaya bir de yönetmenlik açısından itiraz edenler var.

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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

Bu isimlerden biri de Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi-Yapımcı Yamaç Okur. Ben de bu konuyu konuşmak üzere Okur'u aradım.

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Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

'Bozkır'ın içeriğinden önce aldığı ödüllerin tartışılıyor olmasının aslında filme yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu belirten Okur şunları söyledi:

"Öncelikle 'Bozkır' filminin yönetmeni ve yapımcısı Ali Özel'i, aldığı ödüllerden dolayı tebrik ederim. Keşke kendisi bu denli ödül aldığı bir yılda bu polemiklerin içinde anılmasaydı. Jürinin verdiği iki ödül, festivalin yönetmeliği ile çelişmektedir. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün paylaştırılamayacağı yönetmeliğin 23'üncü maddesinde açıkça belirtildiği halde 100.000 TL para ödülü de içeren bu ödül 'Aşk, Büyü, vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmıştır.