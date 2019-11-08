Altın Portakal’da ödül tartışması büyüdü! ‘Festivalin saygınlığına zarar verildi’

'Bozkır'ın içeriğinden önce aldığı ödüllerin tartışılıyor olmasının aslında filme yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu belirten Okur şunları söyledi:

"Öncelikle 'Bozkır' filminin yönetmeni ve yapımcısı Ali Özel'i, aldığı ödüllerden dolayı tebrik ederim. Keşke kendisi bu denli ödül aldığı bir yılda bu polemiklerin içinde anılmasaydı. Jürinin verdiği iki ödül, festivalin yönetmeliği ile çelişmektedir. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün paylaştırılamayacağı yönetmeliğin 23'üncü maddesinde açıkça belirtildiği halde 100.000 TL para ödülü de içeren bu ödül 'Aşk, Büyü, vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmıştır.