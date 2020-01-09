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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Her Perşembe akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Dizilerin yeni yıl tatiline girmesi ve kanalların reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle Ocak ayı başından itibaren diziler yayınlanmıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 09.01.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 19:58
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabını dizi izleyicileri araştırıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan sürerken, 9 Ocak ATV yayın akışını inceleyen televizyon izleyicileri dizinin yayınlanacağı bilgisiyle karşılaştı. Ancak dizinin yeni mi yoksa eski bölümünün mü yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, neden yok? Çukurova yeni bölüm ne zaman? Dizi hakkında son merak edilenler!

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN VAR MI?

Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm 16 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?

Diziler yılbaşından itibaren tatile girdi. Bunda en büyük etken kanalların yenilenen reklam anlaşmalarıdır. Yeni yılın ilk iki haftasında diziler genellikle yayınlanmıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?

9 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!

ATV'de bu akşam Kara Kule isimli yabancı sinema ekranlarda olacak. Hemen ardından saat 21:55'te Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünün tekrarı yayınlanacak.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?

ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır.