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Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Yeni yıl öncesi ayrılık kararı alan Hadise ve Kaan Yıldırım, kısa bir süre önce yeniden bir araya geldi. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, aşklarına kaldıkları yerden devem etme kararı aldı. Barışmanın ardından çiftten beklenen haber geldi. Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklif ettiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 05.02.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 13:38
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Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

2020'nin ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yeni yıldan önce ayrılık kararı almıştı.

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Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Hadise'nin sosyal medyadan ayrılık kararlarını açıklaması magazin gündemini sallarken Kaan Yıldırım'ın yakında çevresine 'Bir evlenecektik. Hadise fevri davrandı' dediği ortaya çıkmıştı.

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Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Kaan Yıldırım ellerinde çiçekler ile Hadise'nin kapısına gitmiş ünlü çift ayrılığa sadece 4 gün dayanabilmişti. Barışmanın ardından aşk pozlarını arka arkaya paylaşan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

EVLENİYORLAR!

Hürriyet'in haberine göre, Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.

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Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.