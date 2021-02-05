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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor Barışmanın ardından müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor
Yeni yıl öncesi ayrılık kararı alan Hadise ve Kaan Yıldırım, kısa bir süre önce yeniden bir araya geldi. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, aşklarına kaldıkları yerden devem etme kararı aldı. Barışmanın ardından çiftten beklenen haber geldi. Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklif ettiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 13:38
2020'nin ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yeni yıldan önce ayrılık kararı almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise'nin sosyal medyadan ayrılık kararlarını açıklaması magazin gündemini sallarken Kaan Yıldırım'ın yakında çevresine 'Bir evlenecektik. Hadise fevri davrandı' dediği ortaya çıkmıştı.
Kaan Yıldırım ellerinde çiçekler ile Hadise'nin kapısına gitmiş ünlü çift ayrılığa sadece 4 gün dayanabilmişti. Barışmanın ardından aşk pozlarını arka arkaya paylaşan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
EVLENİYORLAR!
Hürriyet'in haberine göre, Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.
Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.