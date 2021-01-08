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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın eski halinden eser kalmadı! Son paylaşımı hayal kırıklığı… Serenay Sarıkaya'nın eski halinden eser kalmadı! Son paylaşımı hayal kırıklığı…
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisini sonlandırmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranda herhangi bir projede yer almayan Sarıkaya, son dönemdeki giyim tarzıyla eleştirildi. Ayna karşısında poz veren Sarıkaya'nın kış kombini takipçileri tarafından beğenilmedi.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 12:53
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandırmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Son paylaşımındaki ilginç tarzıyla ise sosyal medyanın diline düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya geçtiğimi seneye Cem Yılmaz aşkı ile damga vurmuştu.
Bir küs bir barış ilerleyen birlikteliğini noktalayan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha ekledi.
Ayna karşısında verdiği pozla gündem olurken Sarıkaya'nın kış kombini de hayranları tarafından pek beğenilmedi. Kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yağdı.
Son dönemde giyim tarzıyla eleştirilerin hedefi olan Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şoke etti. İşte Serenay Sarıkya'nın inanılmaz değişimi…