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Haberler Galeri Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

atv'nin unutulmaz dizisi Ezel'in hayranları tekrar bölümlerini hala izliyor. Ezel dizisinin izleyenleri dizi oyuncuları hakkındaki haberleri de merak edip araştırıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer gibi ünlü oyuncuların olduğu efsane dizi Ezel birbirinden farklı karakterlerle de izleyenlerin gönüllerinde taht kurdu. Ezel dizisinde Eren karakterini canlandıran Yağız Atakan Savaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Dizinin çekildiği dönemlerde yaşı oldukça küçük olan oyuncu şimdilerde bir çok değişti. İşte ünlü çocuk oyuncuların son halleri...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 13:25
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Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

atv'nin efsane dizisi Ezel sevenleri tarafından hala ilgiyle izleniyor. Ezel dizisinin izleyenleri dizi oyuncuları hakkındaki haberleri de merak edip araştırıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer gibi ünlü oyuncuların olduğu efsane dizi Ezel birbirinden farklı karakterlerle de izleyenlerin gönüllerinde taht kurdu. Ezel dizisinde Eren karakterini canlandıran Yağız Atakan Savaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Dizinin çekildiği dönemlerde yaşı oldukça küçük olan oyuncu şimdilerde bir çok değişti. İşte ünlü çocuk oyuncuların son halleri...

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Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

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Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş son haliyle şaşırttı

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.