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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal Sevda Çağlayan rolüyle dahil oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da "Sevda Çağlayan" dönemi başlayacak. Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Nazan Kesal, "Güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım.' yorumu yaptı.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:35
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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

Başarılı sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nazan Kesal, dizinin ikinci sezonunda kritik bir karakter ile ekibe dahil oluyor! Nazan Kesal, önümüzdeki günlerde Adana'ya giderek çekimlere başlayacak.

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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

"Sevda Çağlayan", dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak.

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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

"SEVDA" GELECEK…

Yayınlanan 58. bölümde, Demir Züleyha'dan; Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmişken diziye 61. bölümünde neredeyse bir ömür vazgeçilmemiş bir karakter olarak "Sevda" gelecek…

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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

Sevda Çağlayan da dizinin diğer kadın karakterleri gibi hayatın karşısındaki gücü ile dikkat çekecek. Güzelliği ve zarafetiyle İstanbul'da bir yıldız olarak yaşamış bir kadın. Kaderi, onu da Çukurova'ya kalbini açtığı yoldan savurmuş.

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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

Karakter, geçmişten gelen yaşam hikayesi ve döneminin şıklığı ile iddialı olmasını sağlayan gardırobuyla da göz kamaştıracak.