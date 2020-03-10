Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal dahil oldu! Tüm dengeler değişecek

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal Sevda Çağlayan rolüyle dahil oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da "Sevda Çağlayan" dönemi başlayacak. Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Nazan Kesal, "Güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım.' yorumu yaptı.