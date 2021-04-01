Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'dan Asmalı Konak itirafı! İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni isteği

TİYATROYA NASIL BAŞLADI

Nurgül Yeşilçay, "O zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum. Çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında anlamadığım bir şeylerden bahsettiğini fark ettim; 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu. Onun neden bahsettiğini anlamak için 'Neymiş bunlar?' diyerek tiyatroya başladım. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım." dedi.