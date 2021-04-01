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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'dan Asmalı Konak itirafı! İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni isteği Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'dan Asmalı Konak itirafı! İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni isteği
Gülperi dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Magazin dünyasının peşindeki Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak dizisi itirafıyla herkesi şok etti. Sosyal medyanın konuşulan ismi olan Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatı mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 01.04.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 18:54
Nurgül Yeşilçay, yaptığı Asmalı Konak dizisi itirafıyla sosyal medyayı salladı. 2002'de yayınlanan Asmalı Konak dizisinde Özcan Deniz ile başrolü paylaşan Nurgül Yeşilçay, dizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR TİYATROYA NASIL BAŞLADI
Nurgül Yeşilçay, "O zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum. Çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında anlamadığım bir şeylerden bahsettiğini fark ettim; 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu. Onun neden bahsettiğini anlamak için 'Neymiş bunlar?' diyerek tiyatroya başladım. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım." dedi.
Ailesinin oyuncu olmasını istemediğini anlatan Yeşilçay, "Aç kalacağımı düşünüyorlardı. Evden kaçtım, beş parasız şekilde geçtim bütün süreçlerden. İstanbul'un büyüklüğü beni korkuttuğu için de bilerek İstanbul'a gelmeyi erteledim. İlk geldiğimde Beyoğlu'na çıkmıştım, İzmir'den sonra çok hızlı ve kalabalık gelmişti bana. Herkes birbirine çarpıyor ve kimse birbirinden özür dilemiyordu" sözleriyle güldürdü.
"ASMALI KONAK ZAMANINDA TERAPİYE GİTTİM" Başarılı oyuncu, "Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim" dedi. EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI! "Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks."