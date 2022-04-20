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Haberler Galeri Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

Fenerbahçe takımında forma giyen Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'den müjdeli haber geldi. "5 çocuk sözümüz var" diyen ünlü güzel Amine Gülşe ikinci bebeğine 3 aylık hamile! Geçen aylarda kızına kardeş düşündüklerini dile getiren Gülşe, ardından da "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" diyerek bebek için sıcak baktıklarını belirtti. Ünlü çiftten merakla beklenen haber geldi…

Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:32
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Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

Fenerbahçe oyuncusu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'den bebek müjdesi! "5 çocuk sözümüz var" demişti... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte kızının her anına şahit olmak istediğini ifade etmiş ve "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.

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Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

EDA'YA KARDEŞ GELİYOR

Eda'ya kardeş düşündüklerini ifade eden Amine Gülşe'den müjdeli haber geldi. Posta'nın haberine göre; Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor! Peli Amine Gülşe kaç aylık hamile?

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Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor

3 AYLIK HAMİLE

Eda adında bir kızı olan Amine 3 aylık hamile....