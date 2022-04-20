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Fenerbahçeli Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'den müjdeli haber! 5 çocuk sözleri vardı... Amine Gülşe ikinci bebeğini bekliyor
Fenerbahçe takımında forma giyen Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'den müjdeli haber geldi. "5 çocuk sözümüz var" diyen ünlü güzel Amine Gülşe ikinci bebeğine 3 aylık hamile! Geçen aylarda kızına kardeş düşündüklerini dile getiren Gülşe, ardından da "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" diyerek bebek için sıcak baktıklarını belirtti. Ünlü çiftten merakla beklenen haber geldi…
Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:16Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:32