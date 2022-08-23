23 Ağustos 2022, Salı
Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Burak Çelik, ekranın aranan yüzlerinden oldu. Yaz aylarını çalışarak geçiren yakışıklı oyuncu yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Burak Çelik'in gönlünü rol arkadaşına kaptırdığı iddia edildi. İşte Burak Çelik'in yeni sevgilisi...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:25
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