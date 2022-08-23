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Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Burak Çelik, ekranın aranan yüzlerinden oldu. Yaz aylarını çalışarak geçiren yakışıklı oyuncu yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Burak Çelik'in gönlünü rol arkadaşına kaptırdığı iddia edildi. İşte Burak Çelik'in yeni sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:25
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Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik ekranların aranan yüzlerinden oldu.

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Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu, yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu.

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Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Yaz aylarını çalışarak geçiren Çelik'in aradığı aşkı dizi setinde bulduğu iddia edildi.

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Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Hürriyet'in haberine göre, Burak Çelik rol arkadaşı Aslı Turan'lı ile ilişki yaşamaya başladı. Sevgililer şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

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Burak Çelik’ten aşk bombası! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Yeni aşk bombasıyla magazin gündemine gelen Burak Çelik'in bir dönem evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski eşi...