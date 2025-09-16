Hayatını değiştiren karar! Gözleri KaraDeniz'in yıldızı Halit Özgür Sarı'dan şaşırtan itiraflar

Mesleğinize çok derinlemesine baktığınızı, içinize sinmeyen bir sahne olduğunda kendi kendinizi yediğinizi söylemiştiniz. Şimdi durum nasıl?
Evet işim konusunda mükemmeliyetçi ve obsesifim. Mesleğimiz gereğince de hayatımız boyunca öğrenmeye, her zaman kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
"Aile babası olarak doğmuş biriyim" demiştiniz. Böyle olduğunuzu nasıl hissettiniz?
Kendimi bildim bileli böyle hissediyorum. İyi bir aile babası olacağımı düşünüyorum. Bunun temel sebebi de evcimen bir yapımın olması.
"SERT GÖRÜNÜYORUM AMA ÇOK DUYGUSALIM"
Sizinle ilgili bilgileri okurken sanki teknolojinin etkisi altında kalmamış eskiyi seven nostaljik biri olduğunuzu düşündüm. Doğru mu?
Evet kafa yapım daha eski tip aslında. Bunu daha önce de analog bir yapıya sahibim diye belirtmiştim. Gerçekten de öyle bir düşünce yapım var ve bundan da çok memnunum.
Mesafeli bir duruşunuz var. Öyle mi? Hiç öyle değil biliyor musunuz?
Sohbeti, muhabbeti, gülmeyi aşırı seven bir yapım var. Aksine sosyal yapım çevremi neşelendirmeye, motivasyon arttırmaya yöneliktir.