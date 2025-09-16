16 Eylül 2025, Salı

Hayatını değiştiren karar! Gözleri KaraDeniz'in yıldızı Halit Özgür Sarı'dan şaşırtan itiraflar

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Gözleri KaraDeniz dizisinin Azil'i Halit Özgür Sarı, verdiği bir röportajda hem yeni rolü hem de özel hayatına dair çok konuşulacak itirafta bulundu. Genç oyuncunun açıklamalarında en dikkat çeken detay ise yıllar önce yaptığı kariyer değişikliği oldu.

atv'nin bir döneme damga vuran dizisi "Kardeşlerim"de "Kadir Eren" karakteriyle adını duyuran Halit Özgür Sarı, Gözleri KaraDeniz'in başrolü oldu...

Sarı, verdiği bir röportajda hem diziye hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Sarı'nın kariyerinden aşka kadar birçok soruyu içtenlikle cevapladı. İşte Halit Özgür Sarı'nın o röportajı...

Dizi kısa sürede izleyiciyi etkisi altına aldı. Sizce nedir bunun sırrı?

Öncelikle bunun sırrının samimiyet olduğunu söyleyebilirim. İzleyicinin kendisine hikayeyi yakın hissetmesinin asıl sebebinin de samimiyet ve sıcaklık olduğunu düşünüyorum.

Karadeniz'deki çekimler nasıl geçti?

Çok güzel geçti. Karadeniz bölgesinde ilk defa bu kadar uzun vakit geçirme şansım oldu. Oranın halkını tanımak, onların misafirperverliklerine, kendilerine özgü mizahlarına tanık olmak setin de çok güzel geçmesini sağladı.

Horon sahneleri için yöre halkıyla çalışmak nasıldı?

Çok güzel bir deneyimdi benim açımdan. Dediğim gibi çok özel insanlardı hepsi, bu sahnelerin çekimi de çok eğlenceli geçti.

Dans etmeyi seviyor musunuz?

Evet, severim. Dans etmek bana göre insanı deşarj eden bir aktivite ama sosyal hayatımda çok yapamıyorum.

Dizide geçmişe dair sırlar da ortaya çıkacak. Azil, köklü ailelerden birinin oğlu olduğunu öğrenecek. Azil'in yerine kendinizi koysanız neler hissederdiniz?

İnsanın o sırları öğrendiği an ne hissedebileceği kişiden kişiye değişir. Benim açımdan şaşkınlık, bir müddet sonra geçmiş günlerin hesabını sormak ve o günlerin telafisini yapmayı getirir.

Azil imkansız bir aşkın içine düşecek. Sizce imkansız aşk var mıdır?

Tabii ki vardır. Diziden bir replikle cevap vereyim buna. Aslında 'Vesikalı Yarim' filmine göndermemiz var o sahnemizde. Türkan Abla'nın dediği gibi; "Sevgi de yetmiyormuş, çok önceden rastlaşacaktık."

İlk görüşte aşka inanır mısınız?

Ben ilk görüşte aşka inanırım, aşk çok özel bir duygu. İnsanı bambaşka evrenlere taşıyabilir. Bu bazen ilk görüşte, bazen de uzun tanımalardan sonra olabilir.

Özge Yağız ile partnerliğinizi nasıl anlatırsınız? Çekim aralarında çok eğleniyormuşsunuz gibi görüyoruz sizi...

İyi ki Özge diyebilirim. Partnerliğimizden önce o kadar güzel bir dostluğumuz oldu ki anlatamam. Ortak bir mizahımız ve oyunlarımız var, bu nedenle partnerliğimizin de bu denli uyumlu olduğuna inanıyorum.

İlk oynadığınız işlerden biriyle çok popüler oldunuz. Art arda başroller geldi. Böyle bir yükselişi tahmin eder miydiniz?

Aslında bunu düşünürdüm ve hayal ederdim. Bu uğurda tek yolun çalışmak olduğuna inandım ve o yolda ilerledim.

Bir anda tanınır olmak, yolda yürürken herkesin size bakması ne hissettirdi?

İnsanların sizi sevmesi çok güzel bir duygu. Oynadığımız rolleri sevmeleri, benimsemeleri, kendilerinden biri olarak görmeleri beni çok mutlu ediyor.

Ekonomi okurken okulu bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başlamışsınız. Aileler genelde bu konuda baskı yapar okulunu bitir diye. Sizde böyle olmadı mı?

Aslında ilk başlarda bu durum bizde de tabii ki oldu ama ben kendi kararımı verip yolumu çizmiştim. Ailem de bu kararlılığıma şahit olunca bu yolda bana hep destek oldular.

Çok hareketliymişsiniz. Enerjinizi sporla mı atıyorsunuz?

Çocukluğumdan beri düzenli bir spor alışkanlığım var. Hem enerjimi bu şekilde atıyorum hem de spor benim için yıllardır süregelen en başlıca rutinim.

Bu kadar sert görünen bir adamın çok sulu gözlü olduğunu duyduk. En çok ne ağlatır sizi?

Sert görünüyorum bunu biliyorum. Ama beni tanıyan herkes bilir ki çok duygusal bir yapım vardır. Anne, annelik çok hassas ve özel bir kavramdır benim için. Sanırım annem mevzu olunca daha bir duygusal olabilirim.

Mesleğinize çok derinlemesine baktığınızı, içinize sinmeyen bir sahne olduğunda kendi kendinizi yediğinizi söylemiştiniz. Şimdi durum nasıl?

Evet işim konusunda mükemmeliyetçi ve obsesifim. Mesleğimiz gereğince de hayatımız boyunca öğrenmeye, her zaman kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

"Aile babası olarak doğmuş biriyim" demiştiniz. Böyle olduğunuzu nasıl hissettiniz?

Kendimi bildim bileli böyle hissediyorum. İyi bir aile babası olacağımı düşünüyorum. Bunun temel sebebi de evcimen bir yapımın olması.

Sizinle ilgili bilgileri okurken sanki teknolojinin etkisi altında kalmamış eskiyi seven nostaljik biri olduğunuzu düşündüm. Doğru mu?

Evet kafa yapım daha eski tip aslında. Bunu daha önce de analog bir yapıya sahibim diye belirtmiştim. Gerçekten de öyle bir düşünce yapım var ve bundan da çok memnunum.

Mesafeli bir duruşunuz var. Öyle mi? Hiç öyle değil biliyor musunuz?

Sohbeti, muhabbeti, gülmeyi aşırı seven bir yapım var. Aksine sosyal yapım çevremi neşelendirmeye, motivasyon arttırmaya yöneliktir.