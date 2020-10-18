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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru

ATV'nin rekortmen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne, koronavirüs salgınıyla ilgili hayati soru damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan, uçakla yapılan seyahatlerde de takılan koronavirüs salgınına karşı önleyici maske hakkındaki soru dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 01:26
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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde en çok konuşlanlardan biri, koronavirüs salgınıyla ilgili olan soruydu. Kim Milyoner Olmak İster'deki hayati soru, kısa sürede gündem oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki "Pandemi sebebiyle takılan koruyucu yüz maskesiyle uçakta seyahat ederken kabindeki oksiyejen maskelerini takmak gerekse ne yapılmalıdır?" sorusu dikkat çekti.

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümündeki yarışmacılar, sorular ve cevapları...

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru
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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru