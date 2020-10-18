Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koronavirüs sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de hayati soru

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde en çok konuşlanlardan biri, koronavirüs salgınıyla ilgili olan soruydu. Kim Milyoner Olmak İster'deki hayati soru, kısa sürede gündem oldu.