02 Temmuz 2021, Cuma
ANA SAYFA
Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi için heyecan dorukta. Yayınlanan ilk sezonuyla beğenileri üzerine toplayan Aşk 101'in oyuncuları sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 23:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 23:43
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9