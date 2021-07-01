02 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi için heyecan dorukta. Yayınlanan ilk sezonuyla beğenileri üzerine toplayan Aşk 101'in oyuncuları sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021 23:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 23:43
  • 1
  • 9
Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Aşk 101'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Kubilay Aka, Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi için Netflix'ten gelecek açıklamalar bekleniyor. Aşk 101, 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. Hayranları yeni sezonda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Netflix'in başarılı yapımı Aşk 101 için gelecek açıklamalar bekleniyor. Yeni sezon tarihi için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 9
Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 2. YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı henüz gelmedi. Yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

  • 4
  • 9
Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.

  • 5
  • 9
Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.