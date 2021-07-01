Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Aşk 101'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Kubilay Aka, Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi için Netflix'ten gelecek açıklamalar bekleniyor. Aşk 101, 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. Hayranları yeni sezonda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...