Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası... Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ada Masalı'nın final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Çarşamba günü yayınlanan dizi hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı son bölümde dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı. Hayranları dizi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.11.2021 00:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 00:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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