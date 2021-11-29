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Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası... Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ada Masalı'nın final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Çarşamba günü yayınlanan dizi hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı son bölümde dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı. Hayranları dizi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 00:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 00:58
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Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

Star ekranlarının sevilen dizisi Ada Masalı'nın son olarak yayım günüde değişiklik yapılmıştı. Dizinin 25. bölümde ekrana veda edeceği ifade edildi. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ada Masalı dizisi final yapıyor iddiası hayranlarını meraklandırdı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

ADA MASALI NEDEN BİTİYOR?

Star TV'nin dizilerinden Ada Masalı, her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleri ile seyircinin beğenisine sunuluyordu. Dizinin 25. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor. Ada Masalı'nın reytingler nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor. Dizi, 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümle son kez ekrada olacak.

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Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz, Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır.

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Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.


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Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...

Ay Yapım'ın sevilen dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Ayyapım Tasarım Merkezi kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.