Yeşilçam'ın unutulmaz filmi "Hababam Sınıfı" serisinde yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatası

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan film serisi ilki filmi 1975 yılında "Hababam Sınıfı" adıyla çekildi. Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Tarık Akan, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçetepe, Perran Kutman gibi Türk sinemasının usta isimleri yer aldı. Seyircinin büyük beğenisini ve takdirini toplayan Yeşilçam efsanesi toplam 6 seriden oluşuyor. En son çekilen ise 1981 yılında İlyas Salman'ın başrolünü oynadığı Hababam Sınıfı Güle Güle'ydi.

Yıllar geçse de halen televizyon kanallarında yayınladığı zaman rating listelerinin üst sıralarında yer alan filmdeki çekim hataları ise tebessüm ettiriyor.

İşte "Hababam Sınıfı Tatilde" filmdeki yaklaşık yarım asır sonra ortaya çıkan o çekim hatası ve Türk sinemalarında görünce çok şaşıracağız hatalar. Sizler için derledik.