Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu resmi olarak Netflix'te yayınlandı. Dizinin hayranları yeni sezon tarihi için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı? Yeni sezon onayı geldi...