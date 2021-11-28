28 Kasım 2021, Pazar
Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı? Yeni sezon onayı geldi...
Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. League of Legends'ın merakla beklenen dizisi Arcane, Netflix'te yayınlandı. Yayınlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Netflix tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı? Yeni sezon onayı geldi...
Giriş Tarihi: 28.11.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 18:12
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