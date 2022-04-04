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Haberler Galeri Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

3 sene önce 9 aylık evliliklerini aniden bitiren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geçen sene şubat ayında 2. defa nikah masasına oturmuştu. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bugünlerde tekrar boşanmanın kıyısına geldi. Ayrılık haberleriyle anılan ikiliden Burcu Kıratlı, geçen günlerde de yabancı bir erkek ile kameralara yakalanınca 'yeni aşk' dedikoduları konuşulmaya başlanmıştı. Burcu Kıratlı, dün gece Etiler'deydi. Adı Nail Gönenli ile anılan oyuncu, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı, Kıratlı, "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Bu arada ben hâlâ evli bir kadınım. Böyle bir şey yapmam, bunlar çok ayıp şeyler." dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:51
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Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

Burcu Kıratlı, geçen gece Etiler'deydi. Adı Nail Gönenli ile anılan güzeloyuncu, aşk iddialarını, "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Bu arada ben hâlâ evli bir kadınım. Böyle bir şey yapmam, bunlar çok ayıp şeyler." sözleriyle yalanladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2. defa nikah masasına oturdu fakat her iki evliliklerinde de anlaşamadılar.

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Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

BURCU KIRATLI YENİ BİR AŞKA YELKEN Mİ AÇTI?

Yeniden boşanma kararı alan 2 isimden Burcu Kıratlı'nın adı, yeni bir aşk ile anılmaya başladı.

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Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

Kıratlı, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı ile görüntülendi.

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Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

Instagram hesabından da paylaşım yapan Burcu Kıratlı, arkadaşı ile senaryo çalıştıklarını söyledi.