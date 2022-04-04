Bir dargın bir barışık Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma sürecinde! Burcu Kıratlı hakkında flaş yeni aşk iddiası: Jet yanıt gedli

3 sene önce 9 aylık evliliklerini aniden bitiren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geçen sene şubat ayında 2. defa nikah masasına oturmuştu. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bugünlerde tekrar boşanmanın kıyısına geldi. Ayrılık haberleriyle anılan ikiliden Burcu Kıratlı, geçen günlerde de yabancı bir erkek ile kameralara yakalanınca 'yeni aşk' dedikoduları konuşulmaya başlanmıştı. Burcu Kıratlı, dün gece Etiler'deydi. Adı Nail Gönenli ile anılan oyuncu, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı, Kıratlı, "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Bu arada ben hâlâ evli bir kadınım. Böyle bir şey yapmam, bunlar çok ayıp şeyler." dedi.