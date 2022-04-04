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atv'nin merakla beklenen dizisi 'Hakim' bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

İzleyicisiyle buluşmak için geri sayım yapan Hakim dizisi, bu akşam atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak! Dizi; adil, dürüst, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, otomobiliyle çarptığı bir gencin hayatını kaybetmesine neden olmasıyla başlayan olayları izleyiciyle buluşturuyor. Hayatı boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu defa oğlu için verecektir. Üstelik içinden çıkılması zor, kirli bir hikayeye her gün biraz daha batacağını bilmeden…

Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:03
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atv’nin merakla beklenen dizisi ’Hakim’ bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Hakim dizisine sadece saatler kaldı.Hakim; dürüst, adil, vicdan sahibi ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, otomobiliyle çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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atv’nin merakla beklenen dizisi ’Hakim’ bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

HAYATNININ EN ZOR KARARI
Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir.

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atv’nin merakla beklenen dizisi ’Hakim’ bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

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atv’nin merakla beklenen dizisi ’Hakim’ bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

İZLENME REKORLARI KIRAN DİZİDEN UYARLANDI

Dünyada izlenme rekorları kıran Your Honor dizisinin uyarlaması olan Hakim, ilgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in başrolünde oynadığı dizi, bir hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek.

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atv’nin merakla beklenen dizisi ’Hakim’ bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in başrolünde oynadığı dizi, bir hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek.