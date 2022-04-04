atv'nin merakla beklenen dizisi 'Hakim' bu akşam izleyicisiyle buluşacak! En zor karar

İzleyicisiyle buluşmak için geri sayım yapan Hakim dizisi, bu akşam atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak! Dizi; adil, dürüst, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, otomobiliyle çarptığı bir gencin hayatını kaybetmesine neden olmasıyla başlayan olayları izleyiciyle buluşturuyor. Hayatı boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu defa oğlu için verecektir. Üstelik içinden çıkılması zor, kirli bir hikayeye her gün biraz daha batacağını bilmeden…