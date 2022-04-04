atv’nin beğeniyle takip edilen dizisi ‘Adı Sevgi’ bu hafta da seyircileri ekran başına kilitledi! Sosyal medyada çok konuşuldu

Elif, Zeynep'i görmeye geldiği zaman Zeynep hastalanır. Ertesi gün okula gidemeyen Elif, Levent'ten yardım ister. Levent'in Elif'e yardım ettiğini ve yerini bildiğini öğrenen Özlem, durumu önce okul müdürüne, sonra da Macide'ye anlatır. Emir, Elif ve Levent'in telefon konuşmalarını duyar ve ona yerlerini söylediği için tepki gösterir. Bu yüzden Zeynep ve Volkan'ın yerini değiştirmek zorunda kalır ve Elif'e yeni yeri söylemez.

Macide, Zeynep ve Volkan eve gelene kadar Kerime'nin ilaçlarını içmesine engel olur ve Kerime fenalaşır. Gülendam, Elif öğretmen ve Emir, Kerime'yi hastaneye götürürler. Emir durumu Zahit'e anlatırken Zeynep tüm yaşananları duymuştur.