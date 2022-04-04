04 Nisan 2022, Pazartesi
atv’nin beğeniyle takip edilen dizisi ‘Adı Sevgi’ bu hafta da seyircileri ekran başına kilitledi! Sosyal medyada çok konuşuldu
Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun yürüttüğü Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici senaryosu ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da seyircilerin ilgisini topladı. Peki Adı Sevgi'de 4. bölümünde neler oldu? Adı Sevgi'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:37
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