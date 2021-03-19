Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü komedyen Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ile birlikte daha önce hiç görülmeyen çocukluk ve gençlik yılları görüntülerini paylaştı. Oğuzhan Koç ile birlikte Anadolu Lisesinde okuduğu dönemde kurdukları müzik grubu ile sahne hayatlarının nasıl başladığını anlatan ünlü komedyen, "Oğuzhan müzikte çok iyiydi, ben sahnede. O zaman Oğuzhan müziğin Fatih Erkoç'u, ben de Fatih Ürek'iydim" dedi.