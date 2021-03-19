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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü komedyen Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ile birlikte daha önce hiç görülmeyen çocukluk ve gençlik yılları görüntülerini paylaştı. Oğuzhan Koç ile birlikte Anadolu Lisesinde okuduğu dönemde kurdukları müzik grubu ile sahne hayatlarının nasıl başladığını anlatan ünlü komedyen, "Oğuzhan müzikte çok iyiydi, ben sahnede. O zaman Oğuzhan müziğin Fatih Erkoç'u, ben de Fatih Ürek'iydim" dedi.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:30
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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Bursa'da pek çok hatırası olduğunu belirten Yenenler, gençlik yıllarında çekilen daha önce hiç görülmemiş videolarını paylaştı.

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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

2002 yılında Oğuzhan Koç ile birlikte Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde öğrencilik yıllarında kurdukları müzik grubu sayesinde sahne ile tanıştıklarını anlatan Yenenler, ilk kez verdikleri konserin görüntülerini izletti.

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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Sahne arkadaşı ünlü müzisyen Oğuzhan Koç'un okul yıllarından itibaren müzikte, kendisinin de sahnede çok iyi olduğunu anlatan Eser Yenenler, "Oğuzhan o zaman müziğin Fatih Erkoç'u ise, ben de Fatih Ürek'i idim" dedi.

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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

YASEMİN ÖZİLHAN

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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz! Çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı