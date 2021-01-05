Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisindeki Doktor Zeynep karakteriyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Damla Colbay, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...