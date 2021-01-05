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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisindeki Doktor Zeynep karakteriyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Damla Colbay, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:47
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

HANDE ERÇEL

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

HANDE ERÇEL