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Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın evinin bahçesinde çıkan kavga komşuyla karşı karşıya getirmiş, görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı. "Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit eden Tuna'nın karakola götürülüp ifadesi alınmıştı. Alışveriş yaparken görüntülenen Tuna, skandal olayla ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:59
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Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde yakın arkadaşı ile beraber alışverişin keyfini çıkaran Tuna, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

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Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

56 yaşındaki Derya Tuna, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan bir restorantta yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

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Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

AÇIKLAMA YAPTI

Sonrasında gazetecilerle konuşan Tuna, geçtiğimiz günlerde komşusuyla kavga ettiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

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Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

"HANIMEFENDİYİ BANA BENZETTİLER"

Derya Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" ifadelerini kullandı.

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Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

NE OLMUŞTU?

Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.