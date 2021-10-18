18 Ekim 2021, Pazartesi
Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın evinin bahçesinde çıkan kavga komşuyla karşı karşıya getirmiş, görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı. "Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit eden Tuna'nın karakola götürülüp ifadesi alınmıştı. Alışveriş yaparken görüntülenen Tuna, skandal olayla ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:59
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