26 Ocak 2024, Cuma
'Bilesin' repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...
Yalı Çapkını dizisinde Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı "Kazım" karakteri, kısa sürede izleyicinin kalbinde taht kurdu. Özellikle "Bilesin" repliği, dizi severler arasında hızla popülerlik kazandı ve bu karakteri unutulmaz kıldı. Başarılı oyuncu şimdi ise yıllar önce oynadığı bir diziyle gündeme geldi. Oynadığı diziyi duyunca herkes şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:51
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