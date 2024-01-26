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Haberler Galeri 'Bilesin' repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

'Bilesin' repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

Yalı Çapkını dizisinde Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı "Kazım" karakteri, kısa sürede izleyicinin kalbinde taht kurdu. Özellikle "Bilesin" repliği, dizi severler arasında hızla popülerlik kazandı ve bu karakteri unutulmaz kıldı. Başarılı oyuncu şimdi ise yıllar önce oynadığı bir diziyle gündeme geldi. Oynadığı diziyi duyunca herkes şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:51
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’Bilesin’ repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını’nın Kazım’ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı "Kazım" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan bir isim haline geldi. Gerçek adıyla Diren Polatoğulları, kariyerindeki başarıları ve çeşitli projelerde canlandırdığı unutulmaz karakterleriyle adından sıkça söz ettiriyor. İşte başarılı oyuncunun yıllar önce oynadığı o dizi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Bilesin’ repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını’nın Kazım’ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterine hayat veren 43 yaşındaki oyuncu Diren Polatoğulları, "bilesin" repliği ile hafızalara kazınıyor.

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’Bilesin’ repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını’nın Kazım’ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol alan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

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’Bilesin’ repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını’nın Kazım’ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

Polatoğulları, bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Ferman" karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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’Bilesin’ repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını’nın Kazım’ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Aslen Tunceli'lidir.