’Bilesin’ repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını’nın Kazım’ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...

Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol alan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.